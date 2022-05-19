Тбилиси проинформировал Москву об отношении к референдуму в Южной Осетии

19 мая. 12:01

Спецпредставитель премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе проинформировал главу комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина о негативном отношении к запланированному на 17 июля референдуму в Южной Осетии.

Он отметил, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой стороны обсудили проведение референдума в республике.

"Я сообщил о негативном отношении Грузии к этому процессу. Карасин сказал, что в курсе отрицательной реакции Тбилиси, и добавил, что в Москве понимают такое отношение, добавив, что Россия не предпринимает никаких шагов в этом направлении", - цитирует Абашидзе ТАСС.