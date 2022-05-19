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Самодельный револьвер и гранату нашли у пенсионера, ложно сообщившего об угрозе теракта, во Владикавказе

Самодельный револьвер и гранату нашли у пенсионера, ложно сообщившего об угрозе теракта, во Владикавказе

Полицейские задержали пенсионера, ложно сообщившего об угрозе теракта, во Владикавказе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

"В полицию поступило сообщение о якобы существующей угрозе на территории Комсомольского парка во Владикавказе. Телефонное сообщение не нашло своего подтверждения", - пояснили в ведомстве.

Сотрудниками угрозыска установили, что звонок совершил 66-летний житель Владикавказа, и задержали его.

Мужчина дал признательные показания, уточнив, что звонил с только что им купленного телефона с незарегистрированной сим-картой.

Было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

При обыске дома у подозреваемого был найден самодельный револьвер с патронами, взрыватель ручных гранат и ручная осколочная граната, все пригодно для использования.

Открыты уголовные дела по ч.1 ст. 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов".

Пенсионер арестован, его ждет до восьми лет лишения свободы.

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