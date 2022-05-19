Самодельный револьвер и гранату нашли у пенсионера, ложно сообщившего об угрозе теракта, во Владикавказе

19 мая. 11:56

Полицейские задержали пенсионера, ложно сообщившего об угрозе теракта, во Владикавказе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

"В полицию поступило сообщение о якобы существующей угрозе на территории Комсомольского парка во Владикавказе. Телефонное сообщение не нашло своего подтверждения", - пояснили в ведомстве.

Сотрудниками угрозыска установили, что звонок совершил 66-летний житель Владикавказа, и задержали его.

Мужчина дал признательные показания, уточнив, что звонил с только что им купленного телефона с незарегистрированной сим-картой.

Было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

При обыске дома у подозреваемого был найден самодельный револьвер с патронами, взрыватель ручных гранат и ручная осколочная граната, все пригодно для использования.

Открыты уголовные дела по ч.1 ст. 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов".

Пенсионер арестован, его ждет до восьми лет лишения свободы.