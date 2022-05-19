Нарушение правил обгона привело к ДТП в Сунже

19 мая. 11:42

Несколько человек пострадали в результате автоаварии в Сунже, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ингушетии.

ДТП случилось 17 мая на ул. Хашагульгова. Водитель "Ауди А8", совершая обгон в неположенном месте, врезался в ехавшую в попутном направлении "Лада Гранта".

Водитель и пассажирка "Лады", а также пассажирка "Ауди", пострадали и были направлены на амбулаторное лечение.

На водителя "Ауди" были оформлены административные протоколы по ч. 4 ст. 12.15 за нарушение ПДД при выезде на "встречку" и по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ за отсутствие страховки.

По факту идет проверка.