В России выявили 4 927 новых случаев COVID-19

19 мая. 11:37

За минувшие сутки в России выявили 4 927 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 365, в Петербурге - 352, в Подмосковье - 183. В Краснодарском крае - 107, в Ставропольском крае - 78, в Крыму - 44 в Дагестане - 9, в Кабардино-Балкарии - 10, в Адыгее - 5, в Карачаево-Черкесии - 7, в Чечне - 17, в Ингушетии - 8, в Северной Осетии - 7.

Общее число инфицированных в России достигло 18 278 617.

Госпитализированы за сутки 2 117 человек. Выздоровели - 5 952 пациента, за все время - 17 670 628.

Умерли за сутки 97 человек, с начала пандемии - 378 072.