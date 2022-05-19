Сбор денег на "Последние звонки" запретили в школах Узбекистана

19 мая. 11:31

Министерство народного образования Узбекистана подготовило свод положений по проведению "Последнего звонка", который назначен на 25 мая, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В числе прочего министерство запретило школам собирать деньги с родителей для проведения "Последнего звонка", а также контрольных экзаменов и итоговых госаттестаций.

Ведомство также настоятельно рекомендует не дарить ценные подарки руководству школы и учителям, передает Sputnik Узбекистан.

Не допускаются и дополнительные торжества, например, банкеты или застолья в квартирах, ресторанах или кафе, а также празднества с поездками на автомобилях.