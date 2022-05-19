Минздрав РФ: COVID-19 отступает

19 мая. 11:19

Глава департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Евгения Котова сообщила об отступлении коронавируса и возвращении системы здравоохранения к плановой допандемийной работе.

"Сегодня меняется эпидемиологическая обстановка, сняты ограничения, сократились потоки больных с острыми инфекционными заболеваниями на койки, в поликлиники. Мы возвращается к плановому доковидному режиму работы", - приводит ее слова РИА Новости.

Она также заявила о необходимости оценить последствия COVID-19 и вынести уроки из пандемии. "Коронавирус отступил, но он изменил состояние здоровья населения", - подчеркнула Котова.