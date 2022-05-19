Скелет пятилетней девочки нашли на свалке в Алматинской области

19 мая. 11:16

Следы страшного преступления обнаружились в Саркане Алматинской области: на городской свалке были найдены скелетированные останки малолетней девочки. Об этом сообщили в региональном департаменте полиции.

Стражи порядка выяснили, что 19-летняя мать ребенка - местная жительница, она родила девочку в 2017 году, передает Sputnik Казахстан.

"Со слов матери, ребенок страдал ДЦП и врожденной умственной отсталостью. В феврале этого года девочка якобы заболела и скоропостижно скончалась, в связи с чем она со своим 21-летним братом решили скрытно похоронить тело на окраине города" - пояснил замначальника департамента Ельдар Абдикенов.

Идет расследование проводится по ст.99 Уголовного кодекса (Убийство). Женщина и мужчина для дачи показаний доставлены в районную полицию. Назначены экспертизы. Дело взято на особый контроль.