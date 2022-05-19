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Гарибашвили встретился с генсеком НАТО

Гарибашвили встретился с генсеком НАТО

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры в Брюсселе. Об этом проинформировали в пресс-службе премьер-министра.

Сообщается, что в ходе встречи стороны отметили важную роль Грузии как сильного и надежного партнера альянса, а также ее большой вклад в процесс обеспечения глобальной безопасности, в частности, в обеспечение безопасности Черноморского региона.

Гарибашвили, в свою очередь, отметил тесное сотрудничество Грузии с Североатлантическим альянсом в процессе евроинтеграции.

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