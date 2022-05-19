Сенатор заявил о полном провале импортозамещения в России

19 мая. 10:58

Импортозамещение в России провалилось, об этом председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал призыв спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко пересмотреть соответствующую программу.

"Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления и во многих других сферах", - заявил сенатор.