РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Сенатор заявил о полном провале импортозамещения в России

Сенатор заявил о полном провале импортозамещения в России

Импортозамещение в России провалилось, об этом председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал призыв спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко пересмотреть соответствующую программу.

"Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления и во многих других сферах", - заявил сенатор.

695 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version