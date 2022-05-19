Бывший бухгалтер сельской школы потратил 143 тысячи казенных лари на развлечения в Грузии

19 мая. 10:57

В Грузии задержали экс-бухгалтера школы в селе Дерцели (Самцхе-Джавахети), который подозревается в присвоении 142,6 тыс лари, такое сообщение распространила пресс-служба Генпрокуратуры страны.

Как установило следствие, обвиняемый, работая в школе, с 2019 по 2021 годы, перечислил эти деньги со школьного счета на свой собственный. Украденное он потратил на азартные игры, покупки и развлечения.

Теперь ему грозит от 7 до 11 лет тюрьмы. Уголовное дело расследуется по статье о присвоении денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения, передает Sputnik Грузия.

Надзорное ведомство потребует ареста экс-бухгалтера.