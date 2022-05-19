Законопроект о российском движении детей и молодежи "Большая перемена" внесли в Госдуму

Группа парламентариев сегодня внесла в Государственную Думу законопроект о российском движении детей и молодежи "Большая перемена", он опубликован в электронной базе данных нижней палаты.
К движению смогут присоединиться школьники от шести лет, учащиеся техникумов и колледжей.
Как следует из пояснительной записки, в число целей движения входят содействие проведению госполитики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профориентации, организации досуга, обеспечение возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка к жизни в обществе.
"Наблюдательный совет движения возглавляет президент Российской Федерации. Состав наблюдательного совета движения утверждается и изменяется президентом Российской Федерации", - цитирует документ ТАСС.
Участие в движении должно быть добровольным.