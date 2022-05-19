Владикавказские кладбища могут стать платными

19 мая. 10:43

Власти Владикавказа считают, что местные жители должны платить за городские кладбища каждый год, если сами не могут ухаживать за могилами, - пишет телеграм-канал "КрыльяTV".

Глава Владикавказа Русланбек Икаев на топонимической городской комиссии выступил с инициативой ввести плату за посещение кладбищ, что могло бы помочь им сохранить приличный вид могил. Кладбища нужно держать в чистоте, однако многие люди живут вдали от мест, где похоронены родные и близкие, - уверен градоначальник, передает "АиФ-Ставрополье".

К сожалению, по закону власти не могут сделать захоронения частными. Но такие кладбища были бы в идеальном состоянии, - добавил Икаев.