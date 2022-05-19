В Казани стартовал XIII международный экономический саммит "Россия - Исламский мир"

19 мая. 10:00

Сегодня в столице Татарстана торжественно открылся XIII международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2022" - главная площадка экономического взаимодействия РФ и стран-участниц Организации исламского сотрудничества.

На мероприятие собрались представители международных организаций, общественных и финансовых институтов, сотрудники посольств, политики, инвесторы и предприниматели из 65 стран и 55 регионов РФ. Оно направлено на укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей между Россией и странами ОИС, передает Anadolu.

Основной темой деловой программы саммита станет экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль, в повестке также исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.

В саммите участвуют президент Татарстана Рустам Минниханов, президент торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, генеральный секретарь SMIIC - института стандартов и метрологии ОИС Ихсан Овют, председатель Всемирного дня Халяль UNWHD Мухаммед Джинна.

В программу входят выставка Russia Halal Expo 2022, Машиностроительный кластерный форум, Всемирный день халяль и мероприятия к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, а также Форум молодых предпринимателей стран ОИС, Форум молодых дипломатов стран ОИС, SberTalk - мультимодальная дискуссионная оффлайн-площадка для контактов с представителями власти и бизнеса, где обсуждаются реальные проблемы финансового сектора. Кроме того, сегодня состоятся 10 показов modest fashion-дизайнеров.

Выставка Russia Halal Expo продлится три дня, ее площадь увеличится вдвое по сравнению с 2021 годом - до 10 тыс кв м.

Как отметил во вступительной речи Рустам Минниханов, саммит уже зарекомендовал себя как успешная бизнес-платформа для налаживания новых контактов и презентации экономических возможностей России. "Выставка направлена на популяризацию халяльной индустрии в России и демонстрацию потенциала халяльного сегмента экономики", - цитирует его "Татарстан 24".

Сроки проведения саммита - с 19 по 21 мая.

Поздравительную телеграмму участникам и организаторам мероприятий к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией направил президент России Владимир Путин.

"Мы искренне рады, что на эти торжества в Республику Татарстан приехали гости из десятков государств - политики, религиозные и общественные деятели, представители научных и творческих кругов, средств массовой информации", - говорится в ней.

Глава государства отметил важность того, что российские мусульмане активно участвуют в расширении международных связей РФ. "Это наглядно подтверждают нынешние мероприятия и, прежде всего, XIII Международный экономический саммит "Россия - исламский мир: KazanSummit 2022" и очередное заседание Группы стратегического видения "Россия - исламский мир"", - пояснил Путин.

Он указал, что Россия придает важное значение укреплению дружественных связей с мусульманскими странами, причем как в двустороннем формате, так и в рамках взаимодействия с ОИС. "Мы координируем усилия в решении многих важных проблем региональной и глобальной повестки дня, вместе выступаем против использования в международных отношениях шантажа, дискриминационных мер, политического и экономического диктата. Рассчитываем и впредь наращивать взаимовыгодное, продуктивное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах", - заявил российский лидер.