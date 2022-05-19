"Махачкалаводоканал" скрыл от налогов 44 млн рублей

19 мая. 10:04

Следком завел уголовное дело по факту сокрытия руководством ОАО "Махачкалаводоканал" денежных средств от налогообложения, сообщает пресс-служба ведомства по Дагестану.

Отмечается, что с января 2020 по декабрь 2021 года главы компаний скрыли от налоговых органов более 44 млн рублей, которые должны были погасить задолженности по налогам и сборам. Это при том, что суммарный долг организации по уплате налогов, сборов и страховых взносов составлял свыше 392 млн рублей.

В настоящее время следователи устанавливают виновных должностных лиц.