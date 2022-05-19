Uzbekistan Airways построят воздушный мост между Ташкентом и Батуми

19 мая. 10:04

Узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways с 21 мая начнет выполнение прямых авиарейсов по маршруту Ташкент – Батуми – Ташкент, - заявила замминистра экономики Мариам Квривишвили.

"Развитие авиационного сектора Грузии, новые рейсы, появление новых авиакомпаний и рост авиасообщения с разными странами мира является тем важным направлением, от которого зависит один из самых приоритетных секторов экономики – туризм, и его быстрое восстановление", - сказала Квривишвили, передает Sputnik Грузия.

По ее словам в Грузии растет число туристов и в этой статистике визитеры из Узбекистана займут важное место.

Авиакомпания Uzbekistan Airways получила право на прямые полеты в Батуми 16 мая. Рейсы будут осуществляться до 1 октября по средам и субботам.

Ранее Квривишвили заявила, что полеты в Грузию в летний навигационный сезон будут осуществляться с частотой 400-450 рейсов в неделю,

Напомним, в 2021 году на авиарынке Грузии работали 40 международных авиакомпаний, которые перевезли около 2,5 млн пассажиров регулярными и нерегулярными рейсами.