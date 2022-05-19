Проект крупнейшей в Армении солнечной станции планируют начать в 2023 году

19 мая. 9:54

Составление проекта для крупнейшей в Армении солнечной станции хотят начать через несколько месяцев, заявил специалист Фонда национальных интересов Армении Айк Тадевосян.

В сотрудничестве с фондом, компания из ОАЭ Masdar инвестирует в строительство солнечной станции (200 мегаватт). Солнечная станция под названием "Айг-1" станет крупнейшей в стране. Она будет располагаться у села Ашнак недалеко от Талина. Составление проекта станции планируется начать в конце 2022-го или в начале 2023 года, а сдать ее в эксплуатацию - к 2025 году.

Перед началом специалисты подробно изучают местность – причем не только ее экономические параметры, но и изучают также фауну и флору, а также археологические памятники.

"К проекту мы хотим приступить через несколько месяцев, причем арабские инвесторы рассматривают возможности строительства еще одной станции", - добавил Тадевосян.

Как заявил специалист компании EA Energy Advisory Микаэл Тевосян, станция будет улавливать максимальный объем солнечного излучения. Для этого панели хотят сделать подвижными. Также панели будут улавливать не только прямую радиацию солнца, но и отраженную. Объем этой радиации не так мал, поскольку чем светлее поверхность, тем больше отражение, поэтому зимой, при свежем снеге, отражается до 90% радиации. Подобные технологии уже используются в Армении.

Стоит добавить, что на местности продолжаются замеры солнечной радиации, но, по предварительным оценкам, она здесь составляет минимум 1800 ватт на кв м, в то время как в Северной Европе она составляет 1 000 -1 100.