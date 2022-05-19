Турция взяла на себя две трети рейсов в Россию

19 мая. 9:47

Министерство транспорта РФ разрешило турецким авиакомпаниям взять на себя две трети перелетов в Россию.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на ответ замглавы ведомства Игоря Чалика Российскому союзу туриндустрии, авиаперевозчики из России получили от турецких авиавластей вдвое меньше разрешений на полеты - по последним данным, Минтранс смог скорректировать соотношение регулярных рейсов турецких перевозчиков до 428 против 237 у отечественных.

Источники отмечают, что российские власти предоставили преимущество авиакомпаниям Турции из-за обязательств перед туристами, так как отказ в полетах турецким авиаперевозчикам привел бы к дефициту полетов между странами и дальнейшему росту цен.