РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

МИД Армении объяснил отмену встречи армяно-азербайджанской комиссии по делимитации

МИД Армении объяснил отмену встречи армяно-азербайджанской комиссии по делимитации

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян представил свою версию причин, по которым не состоялось запланированное на 16-17 мая заседание армяно-азербайджанской комиссии по делимитации государственной границы.

"Вы правы, встреча не состоялась, но могу вас заверить, что мы продолжим наши обсуждения по организации этой встречи. Есть некоторые технические детали, которые стороны должны согласовать", - цитирует его ответ на соответствующий вопрос журналиста News.am.

Министр выразил надежду, что встреча все же будет проведена, причем в ближайшие дни или недели.

Напомним, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что армянская сторона отменила уже согласованную встречу по делимитации границы и отказалась провести новую.

1520 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version