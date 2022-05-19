МИД Армении объяснил отмену встречи армяно-азербайджанской комиссии по делимитации

19 мая. 9:48

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян представил свою версию причин, по которым не состоялось запланированное на 16-17 мая заседание армяно-азербайджанской комиссии по делимитации государственной границы.

"Вы правы, встреча не состоялась, но могу вас заверить, что мы продолжим наши обсуждения по организации этой встречи. Есть некоторые технические детали, которые стороны должны согласовать", - цитирует его ответ на соответствующий вопрос журналиста News.am.

Министр выразил надежду, что встреча все же будет проведена, причем в ближайшие дни или недели.

Напомним, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что армянская сторона отменила уже согласованную встречу по делимитации границы и отказалась провести новую.