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Неизвестный предмет, влетевший из под колеса, едва не убил водителя у Черкесска

Неизвестный предмет, влетевший из под колеса, едва не убил водителя у Черкесска

Один человек пострадал в результате автоаварии на подъезде к Черкесску. Как установили правоохранители, во время движения из-под колеса грузового автомобиля АС20САМС отлетел неизвестный предмет, который попал в стекло встречного автомобиля Land Cruiser.

В результате было пробито стекло иномарки, а водитель получил травмы. Однако ему удалось припарковать автомобиль.

Установлено, что водитель грузовика получил права чуть более двух лет назад, и за это время он 12 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

По факту ведется проверка устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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