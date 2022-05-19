Неизвестный предмет, влетевший из под колеса, едва не убил водителя у Черкесска

19 мая. 9:47

Один человек пострадал в результате автоаварии на подъезде к Черкесску. Как установили правоохранители, во время движения из-под колеса грузового автомобиля АС20САМС отлетел неизвестный предмет, который попал в стекло встречного автомобиля Land Cruiser.

В результате было пробито стекло иномарки, а водитель получил травмы. Однако ему удалось припарковать автомобиль.

Установлено, что водитель грузовика получил права чуть более двух лет назад, и за это время он 12 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

По факту ведется проверка устанавливаются все обстоятельства случившегося.