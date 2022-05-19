СМИ: Финляндия откажется от ядерного оружия и сохранит нейтральный статус после вступления в НАТО

19 мая. 9:47

Тема размещения в Финляндии баз или ядерного оружия после ее вступления в НАТО не обсуждается, - заявила в интервью итальянской газете Corriere della Sera премьер-министр Финляндии Санна Марин.

"Мне не кажется, что у НАТО есть заинтересованность размещать ядерное оружие или открывать свои базы в Финляндии: все будет зависеть от национальных решений, и никто не навяжет стране ядерное оружие, если она этого не захочет", - цитирует Марин "Газета.ру".

Также Финляндия намерена сохранить статус посредника в международных процессах, который был у страны при сохранении нейтралитета, а вступление Финляндии в НАТО является актом мира, а не актом войны, - заверила финский премьер.

Марин также добавила, что с Турцией, которая пока не поддержала прием Финляндии и Швеции в НАТО, нужно вести диалог.

Напомним, Финляндия и Швеция накануне одновременно подали официальные заявки на вступление в НАТО.