США пригрозили Турции отказом в поставках F-16

19 мая. 9:29

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес сегодня пригрозил Турции отказом в поставках американских истребителей F-16, если Анкара не поддержит принятие в НАТО Швеции и Финляндии, - пишет газета The Washington Post.

Сенатор выступил с резкой критикой действий Анкары, сказав, что ее действия вызывают опасения по поводу надежности Турции как союзника США после покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и отказа присоединиться к санкциям Запада против РФ в связи с военной спецоперацией на Украине.

Также Менендес напомнил, что Турция хочет приобрести несколько десятков новых истребителей F-16, продажа которых потребует одобрения со стороны как администрации президента США Джо Байдена, так и Конгресса.

"Надеюсь, администрация обратит на это внимание, когда будет рассматривать заявку Анкары на приобретение F-16. Вам следует сказать президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что надо вести себя иначе, если хочешь хоть какого-либо рассмотрения", - добавил председатель комитета, передает ТАСС.

Председатель сенатской группы, занимающейся связанными с альянсом вопросами, республиканец от штата Северная Каролина Том Тиллис высказал мнение, что в конечном итоге все разрешится, но предупредил, что у США есть "сколько угодно рычагов" для принуждения Турции к сотрудничеству.

Напомним, ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что переговоры между Анкарой и Вашингтоном о поставках F-16 продвигаются позитивно. Анкара запросила у Вашингтона 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для состоящих на вооружении ее ВВС самолетов.