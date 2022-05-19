В Германии считают планы Швеции и Финляндии стать членами НАТО роковым шагом

19 мая. 9:24

Вхождение Швеции и Финляндии в состав НАТО пошатнет безопасность в Европе, сообщает немецкая газета Jung Welt.

Так, по их мнению, расширение альянса будет означать меньшую безопасность в Европе, а также увеличит риск масштабного вооруженного конфликта на континенте.

При этом автор выделил звучащие утверждения о том, что членство Финляндии и Швеции в НАТО не несет России никакой опасности, хотя сведения про то, какое оружие и в каких количествах разместят в обеих странах, остаются секретом.

В издании отмечают, что предпринимаемые НАТО шаги говорят об экспансионистском характере альянса, а их представление о приверженности демократии и мирном разрешении конфликтов "надумано".

"Показательно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон явно сорвал мирные переговоры между Киевом и Москвой, на которых также обсуждался нейтралитет Украины. А экс-председатель мюнхенской "конференции по безопасности" Вольфганг Ишингер идет еще дальше, когда призывает принять Украину в НАТО "прямо сейчас", - добавили в статье.