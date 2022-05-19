Систему вытрезвителей возродят в Узбекистане

19 мая. 9:25

Вытрезвители появятся в Узбекистане в рамках усовершенствования системы помощи населению в борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью, эта мера в числе прочих вводится указом президента "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы наркологической помощи". Такое сообщение распространила пресс-служба Минюста республики.

Межрайонные пункты медпомощи людям, находящимся в состоянии опьянения, создадут в составе районных (городских) медицинских объединений Каракалпакстана, областей и Ташкента. Предполагается, что их минимальная вместимость составит 10 койкомест.

В текущем году будет обеспечено 114 койкомест, в 2023-2024 годах - еще 20, пишет Sputnik Узбекистан.