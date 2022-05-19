Юг России до середины следующей недели останется во власти дождей

19 мая. 9:10

Непогода с дождями, грозами, шквалистым ветром и понижением температуры воздуха будет властвовать над Югом России и Северным Кавказом как минимум до середины следующей недели, - сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

На южные регионы Европейской России уже начал атаку небольшой, но активный волновой циклон с запада. Первым на пути его атмосферных фронтов оказался Крым, затем дожди начались в Ростовской области, а сегодня погода с дождями, грозами, местами с градом, шквалистым усилением ветра распространится на территорию Краснодарского края и регионы Северного Кавказа. Понизится и температура воздуха - на Кубани до 13-18 градусов, в республиках Северного Кавказа до 14-19 градусов тепла.

"Как минимум до середины следующей недели рассчитывать на устойчивость погодных процессов не стоит, потому что в Европейскую Россию будет продолжать поступать холодный воздух с севера. Северный заток будет пробиваться в южные широты, добираясь до Черного моря и до Кавказа, и это будет приводить к усилению дождей. Погода будет то улучшаться, то ухудшаться", - рассказала Волосюк, передает ТАСС.

Только на выходные есть надежда, что в СКФО погода улучшится, потеплеет до 18-23 градусов, местами до 25, а дожди пройдут преимущественно в Ростовской и Волгоградской областях.

До середины следующей недели температура будет ниже нормы в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях - на 4-5 градусов, в Крыму - на 3-4 градуса, на Кавказе - на 2-3 градуса, то же касается и температура воды на пляжах Крыма – там всего от 12 градусов, а в Алуште до 16 градусов, - добавила синоптик.