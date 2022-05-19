СМИ: США расширением НАТО стремятся спровоцировать конфликт с Россией

19 мая. 8:58

Пытаясь сделать Швецию и Финляндию членами НАТО, США стремятся спровоцировать военный конфликт с Россией, но вето Турции на расширение альянса мешает Вашингтону реализовать эти планы, - написал в колонке для Hürriyet турецкий колумнист Недим Шенер.

"Они заручились поддержкой некоторых стран Евросоюза, прежде всего Германии, хотя и с трудом. Рассчитывают расширить сферу влияния НАТО и ослабить Россию, втянув ее в конфликт. Поэтому после Украины выложили карту Финляндии и Швеции. Хотят, чтобы две страны, которые до сих пор были известны своим нейтралитетом на международной арене, стали членами военного альянса", - объяснил Шенер, передает РИА Новости.

Политика США направлена на усиление своей роли глобального гегемона в современном мире, а самым значимом союзником Вашингтона на этом пути выступает Великобритания, - уверен журналист.

В то же время именно Анкара может помешать планам США устроить глобальный конфликт.

"Если Турция скажет "нет" членству двух стран в НАТО и наложит вето, то сделает важный шаг для всего мира, и прежде всего для самих Швеции и Финляндии. Блокировка вступления этих государств в НАТО будет означать, что игра Америки, которая стремится разжечь большой конфликт, спровоцировав в том числе Россию, будет сорвана", - заключил Шенер.