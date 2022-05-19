Цены в отелях на майские праздники заинтересовали ФАС

19 мая. 8:44

Федеральная антимонопольная служба проводит проверку ценообразования в отелях ряда регионов, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Татарстан, - пишет газета Коммерсантъ.

Региональные управления потребовали от отельеров предоставить данные о стоимости услуг размещения с 15 апреля по 15 мая и пояснить причины повышения стоимости услуг, а также указать совокупную выручку объектов за последний год, - передает "АиФ".

В надзорном ведомстве планируют провести анализ причин роста цен на обслуживание в гостиницах уровня "три звезды", а результаты этой проверки могут стать основой для обвинения в ценовом сговоре.

Напомним, ранее в Ростуризме заявили, что ведомство совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Роспотребнадзором в преддверии летнего туристического сезона усилит контроль за ценами и качеством услуг на российских курортах.