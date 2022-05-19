Кубанского лыжника доставили с Эльбруса на поляну "Азау"

19 мая. 8:28

Кабардино-балкарские спасатели эвакуировали кубанского лыжника, получившего травму на Эльбрусе.

Спасательная операция прошла в районе ледника Малый Азау на высоте 3,7 тыс м. По предварительной информации, лыжник катался за пределами трассы и повредил ногу. Экстремала 1980 года рождения доставили на поляну "Азау" и передали врачам скорой помощи, - передает "Интерфакс".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сообщение о том, что на леднике "Малый Азау" застрял лыжник, в дежурно-диспетчерскую службу спасателей поступило накануне в 13:25. На помощь пострадавшему отправились 11 спасателей и одна единица техники.