СМИ: КНДР продолжает "лихорадить"

19 мая. 7:57

За минувшие сутки в Северной Корее выявлено 262 270 тыс новых больных "лихорадкой", сообщает северокорейское информационное агентство "Ренхап".

Также стало известно об одном умершем, а всего в стране зафиксировано 1,97 млн случаев заражения. Свыше 1,23 млн человек выздоровели, 740 тыс человек проходят лечение, а общее число скончавшихся достигло 63 человек, - передает "АиФ".

Предприятия КНДР увеличили производство медицинских предметов, а также средств традиционной корейской медицины, а в соответствии с распоряжением лидера Северной Кореи к распределению лекарственных препаратов по аптекам привлечены военные.

Напомним, из-за нехватки оборудования для тестирования и выявления коронавируса власти КНДР называют зараженных COVID-19 "заболевшими лихорадкой".