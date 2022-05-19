Отдыхающие в России могут получить дополнительную неделю отпуска

19 мая. 7:43

Дополнительную неделю оплачиваемого отпуска необходимо предоставить тем гражданам, которые выбирают отдых внутри России, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.

"Идея заключается в следующем: нужно поддерживать внутренний туризм. По закону у нас есть официально 28 дней для отдыха. Мы предлагаем добавить неделю к этому количеству для тех, кто отдыхает внутри страны", - сообщил политик, передает РИА Новости.

Это поддержит не только отечественную туротрасль, но и самих граждан. Так, неделю отпуска можно выделить работнику в том случае, если не менее двух недель отдыха он проведет на российских курортах, - уверен депутат.

"Если гражданин купил путевку и планирует отдых на территории России и его отдых там будет составлять не менее двух недель с подтверждением, то ему плюс неделя оплачиваемого отпуска", - отметил он.

Соответствующее предложение политик планирует направить в Ростуризм.