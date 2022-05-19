СМИ: Германия признала провал западных антироссийских санкций

19 мая. 7:31

Западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии, - пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

"Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и Турция либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично, а российская экономика остается стабильной, несмотря на санкционное давление ", - говорится в материале, передает РИА Новости.

Ожидавшийся финансовый кризис не произошел. ВВП упал не так драматично, как ожидалось, а российская валюта быстро оправилась после падения", - пишет издание.

К такому результату привели такие меры Центрального Банка России, как снижение ключевой ставки до 14%, а также решение принимать оплату за газ в рублях, - отмечается в статье.