В России остановлено производство вакцины "КовиВак"

19 мая. 6:58

Российская компания "Нанолек" остановила производство препарата от коронавируса "КовиВак" из-за отсутствия соответствующих заявок от Минздрава РФ, - сообщил заместитель гендиректора фармкомпании Максим Стецюк.

Заявки не поступали с декабря 2021 года, хотя в общей сложности "Нанолек" вместе с Центром имени Чумакова произвели около двух миллионов доз вакцины, - подчеркнул Стецюк, передает РБК.

В то же время фармкомпания самостоятельно произвела около 500 тыс доз "КовиВака", вся эта партия сейчас находится на ее складе.

Напомним, препарат от COVID-19 "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова, стал третьим в РФ, он был зарегистрирован в феврале 2021 года.

По словам вирусологов, текущая эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в РФ позволяет ревакцинироваться от коронавируса не чаще, чем один раз в год.