19 мая. 6:42

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что диалог России с Западом может возобновиться после завершения военной операции на Украине, хотя Россия по-прежнему открыта для этого, пишет газета "Известия".

"Думаю, что шанс возобновить диалог будет, когда мы завершим специальную военную операцию - а я ни на минуту не сомневаюсь, что она будет завершена успешно. Но не по придуманным кем-то правилам, а на основе международного права, взаимного уважения. К диалогу, который позволил бы обеспечить равную, неделимую, всеобщую безопасность на европейском континенте", - рассказала политик, передает "АиФ".

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что почти через 80 лет после Второй мировой войны Британия и США действуют на стороне неонацистского киевского режима, что несет угрозу не только для России, но и для всей Европы.