Столичный регион ждет холодный день с небольшими дождями

19 мая. 6:28

Сегодня, 19 мая, в столичном регионе установится облачная погода с прояснениями, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь", - говорится в сообщении.

Днем температура воздуха в городе составит от 11 до 13 градусов тепла, атмосферное давление составит 747 мм рт ст, ветер будет дуть северо-западный и западный, его скорость - от шести до 11 м/с, а местами в порывах он будет достигать 15 м/с.

Предстоящей ночью в столице и области прогнозируется переменная облачность, но – уже преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от трех до пяти градусов тепла.

Ветер изменит направление на северный и северо-восточный и ослабнет до трех-восьми м/с, а атмосферное давление будет слабо расти до 749 мм рт ст.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что теплая погода установится в Москве в середине третьей декады мая.