СМИ: Ближний Восток на грани "катастрофической войны"

19 мая. 6:14

Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солано предупредил президента США Джозефа Байдена, что на Ближнем Востоке может начаться "новая катастрофическая война", пишет Washington Post.

В совместной статье Солано и бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта говорится, что американскому главе следует активизировать усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном.

"Теперь европейцы... снова стали локомотивом переговорных усилий в надежде положить конец ядерному кризису и избежать новой катастрофической войны на Ближнем Востоке. Поэтому вызывает недоумение то обстоятельство, что, заявив на выборах о возвращении к ядерной сделке и пообещав, что "Америка вернулась", Байден до сих пор мешкает с дипломатией, которую столь решительно поддерживают его союзники", - подчеркивается в материале, передает "АиФ".

Напомним, 8 февраля в Вене возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения Вашингтона в данное соглашение, а в начале марта представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США ожидают в ближайшее время большей ясности по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.