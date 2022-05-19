Обладателем Лиги Европы стал "Айнтрахт"

19 мая. 0:58

Франкфуртский "Айнтрахт" обыграл в финале "Глазго Рейнджерс" и стал обладателем Лиги Европы сезона 2021/22.

Игра проходила на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в испанской Севилье.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 1:1. На 57-й минуте отличился полузащитник "Глазго Рейнджерс" Джо Арибо, а на 69-й минуте нападающий "Айнтрахта" Рафаэль Борре восстановил статус-кво.

Дополнительные 30 минут также не выявили победителя, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался "Айнтрахт" (5:4).

Для "Айнтрахта" это первый евротрофей за 42 года. В 1980-м году франкфуртская команда завоевала Кубок УЕФА.