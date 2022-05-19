В Алматы в мае запустят 60 фонтанов

19 мая. 5:35

В Алматы до 25 мая в Алматы планируется включить 60 фонтанов, в настоящее время в городе запущены 16 из них.

В акимате Алматы уточнили, что всего в городе 128 фонтанов, из них 63 находятся в собственности города, 65 – в частной.

Фонтаны включают ежедневно в летний сезон с 9.00 до 23.00.

Власти города напоминают, что купание в фонтанах запрещено, соответствующие таблички размещены на каждом фонтане. Внутри конструкций находятся электрооборудование, подводное осветительное оборудование, погружные насосы, нарушителей может ударить током.