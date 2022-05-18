День города в Сочи будут праздновать четыре дня

18 мая. 23:55

В Сочи масштабно отметят День города - с 26 по 29 мая гостей и жителей курорта ожидает насыщенная праздничная программа.

"День города даст старт лету и высокому курортному сезону. Мы провели большую подготовительную работу и готовы ко встрече миллионов гостей. Выбранная концепция "Вместе V Сочи" призвана объединить жителей и гостей Сочи, важнейшие события - День рождения города, 85-летие Краснодарского края, Год экологии, Год культурного наследия народов России. Нам важно провести праздник впервые за два года ковидных ограничений вместе и ярко", - цитирует главу Сочи Алексея Копайгородского "АиФ-Юг" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Это не только праздник города: свои юбилеи в эти дни отметят его знаковые объекты – 130-летие Дендрарий и 110-летие - библиотека имени Пушкина. Всего в праздничной афише более 100 мероприятий, задействованы площади, парки и музеи во всех районах курорта.

В вечернее время 27,28 и 29 мая на Площади перед зданием Сочинского художественного музея жителей и гостей города ждет тематическое световое 3D шоу и светомузыкальное шоу "Музыка воды и света" на Каскаде фонтанов концертного зала "Фестивальный" и фонтанных группах Адлерского и Лазаревского районов.

Завершится праздник большим фейерверком. Он пройдет во всех районах курорта.