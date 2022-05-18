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Боррель заявил о поддержке ЕС мирного соглашения, которое может быть достигнуто Арменией и Азербайджаном

Боррель заявил о поддержке ЕС мирного соглашения, которое может быть достигнуто Арменией и Азербайджаном

Евросоюз поддержит реализацию мирного соглашения между Ереваном и Баку, если его удастся достичь, заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

"Мы действительно были бы очень рады, если бы это соглашение могло быть достигнуто. И мы сотрудничаем с двумя сторонами для того, чтобы они стремились к этому соглашению", - пояснил он.

Дипломат признал, что пока эта цель далека. Однако, заверил Боррель, если это все же случится, Евросоюз предоставит любую возможную помощь, чтобы поддержать реализацию соглашения.

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