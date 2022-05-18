Маск стал сторонником партии Трампа

18 мая. 23:26

Основатель Tesla Илон Маск написал в своем Twitter, что разочаровался в Демократической партии США и примкнул на сторону республиканцев.

"Раньше я голосовал за демократов, потому что они были партией добра. Но они стали партией разделения и ненависти, поэтому я больше не могу их поддерживать и буду голосовать за республиканцев", - заявил он.

Также Маск призвал своих подписчиков посмотреть, как разворачивается "их грязная кампания" против него.

Ранее основатель Tesla заявил о готовности восстановить аккаунт бывшего американского лидера Дональда Трампа в Twitter после завершения ее покупки. В свою очередь Трамп выразил благодарность Маску, но сообщил, что никогда не вернется в эту соцсеть.