Губернатор пригласил кубанцев на "Ночь музеев"

19 мая. 1:23

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пригласил жителей и гостей Кубани на акцию "Ночь музеев", которая пройдет в предстоящую субботу, 21 мая.

"Впервые с начала пандемии она пройдет в очном формате. Совершенно бесплатно можно будет посмотреть выставки, экспозиции, побывать на экскурсиях и других культурных мероприятиях. К акции присоединятся все 60 музеев Кубани и более 2 тыс библиотек", - написал глава региона на своей странице в соцсетях, напомнив, что акция стартует в 18:00 в сквере имени Жукова.

Прошлогодняя акция на Кубани прошла в режиме онлайн, а основной в ней стала тема "Больше чем музей", позволившая обратить внимание посетителей на музеи и как на места, где создаются технические и научные достижения человечества.