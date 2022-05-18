Научный форум "Каспий 2022: пути устойчивого развития" пройдет в Астрахани

18 мая. 23:14

В Астрахани 22-24 мая состоится II Международный научный форум "Каспий 2022: пути устойчивого развития", об этом информирует пресс-служба министерства экономического развития Астраханской области.

На мероприятии авторитетные специалисты, среди которых представители академии наук прикаспийских стран, ректоры ведущих российских вузов, представители органов власти, бизнес-структур и торговых палат, обсудят проблемы Прикаспия,

В программе форума стратегические сессии, лекции, дискуссионные клубы, мастер-классы, презентации, выставки, консультации экспертов по вопросам карьеры, II Гужвинские чтения. Отмечается, что один из дней форума будет полностью посвящен молодежной тематике.

По итогам форума планируется создать многофункциональную интерактивную площадку для взаимодействия с представителями власти, бизнеса, образования, науки, пишет АиФ-Астрахань.