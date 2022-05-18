Новые случаи заражения человека оспой обезьян обнаружили в Британии

18 мая. 22:32

В Великобритании выявили еще два случая заражения человека оспой обезьян, общее число заболевших в стране достигло девяти человек, сообщает пресс-служба Агентства по здравоохранению Королевства.

"Агентство по здравоохранению выявило еще два случая оспы обезьян, один в Лондоне и еще один на юго-востоке Англии. Таким образом общее число подтвержденных случаев оспы обезьян в Англии с 6 мая достигло девяти человек", - сказано в сообщении.

В Агентстве добавили, что два новых случаях не связаны со случаями, выявленными 16 мая, 14 мая и 7 мая.