Заблудившегося инвалида нашли после двух дней в пустыне в Туркестанской области

18 мая. 22:15

В Туркестанской области полицейские отыскали заблудившегося мужчину, который два дня бродил по пустыне, пишет официальный ресурс Polisia.kz.

К правоохранителям обратилась жительница села Шаульдер, рассказавшая, что ее 29-летний сын, инвалид первой группы, ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Оказалось, что у семьи есть свой пастбищный участок и домик вагонного типа. Члены семьи занимались домашними делами, в том числе кормили домашних животных, и не заметили, как мужчина вышел из дома. Они сутки пытались найти его сами, а затем обратились в полицию.

В Отырарском районном отделе полиции на поиски ориентировали весь личный состав, пропавшего разыскивали и волонтеры. Группа из 50 человек "прочесывала" другие пастбища, песчаники на границе с Кызылординской областью и Узбекистаном.

Через два дня, благодаря непрерывным поискам, пропавшего мужчину удалось найти - он ушел на 20 км.

Мать поблагодарила полицейских за оперативность в поисках ее пропавшего сына.