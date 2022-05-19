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Турция стала одним из мировых центров пластической хирургии

Middle East Eye
Турция стала одним из мировых центров пластической хирургии

Известная своими чудесными пляжами и архитектурными чудесами Турция теперь привлекает туристов, приезжающих за косметологическими услугами. Доступные цены, безвизовый режим и небольшое время в пути из таких регионов как Западная Азия, Северная Африка и Европа делают путешествие в Турцию с целью получения медицинских и косметологических услуг крайне привлекательным.

Middle East Eye отмечает, что на обратных рейсах из Турции в Европу и США немало людей в бинтах и повязках. Филлеры, ботокс и ринопластика - популярные процедуры среди туристов, которые стремятся изменить свою внешность. Страна входит в десятку направлений в сфере медицинского туризма по всему мире. По данным организации Пациенты без границ, которая занимается мониторингом медицинского туризма, в одном только Стамбуле зарегистрировано 600 клиник.  Согласно сообщениям местных СМИ, около 100 тыс. человек приезжают страну ради процедуры пересадки волос, причем большинство - из арабских государств.

Стоимость 

”Люди получают качественные услуги за доступные деньги. С ними работают опытные хирурги и специалисты”, - говорит Экрам Джаймаз, главный специалист по трансплантации волос в стамбульской клинике Hair Upload. Большинство клиник предлагает не просто операцию, а целый пакет услуг, в том числе перелет, трансфер, размещение в роскошном отеле, регулярный уход после процедуры и даже экскурсии по городу. Цена - еще один привлекательный фактор. Стоимость пересадки волос у Джаймаза, например, составляет $ 4-6 тыс., что относительно дешево. В других клиниках цена еще ниже, вплоть до тысячи долларов, однако качество процедуры при этом значительно хуже. Для сравнения, процедура пересадки волос в Великобритании может стоить до $36,7.

Косметическая ринопластика стоит около $8,5 тыс. в Великобритании, без учета консультаций и последующих приемов, а в Турции стоимость процедуры в половину меньше. Основные расходы, в частности, зарплаты сотрудникам, гораздо ниже в Турции, чем в Западной Европе и США, а медицинские стандарты относительно высокие по сравнению с другими странами на Ближнем Востоке и в Азии. На фоне продолжающегося экономического кризиса Турция снизила цены на процедуры, чтобы они оставались доступными для европейцев.

 

Скорость лечения

Но цена не единственная причина популярности косметических и других процедур в Турции. Скорость - еще один фактор. Операции по снижению веса в рамках медицинской страховки в Великобритании проводятся только в крайних случаях, когда у человека индекс массы тела от 40 и выше, то есть при крайней степени ожирения. До проведения вмешательства пациенты должны согласиться придерживаться строгих правил после операции, в том числе вести здоровый образ жизни и регулярно посещать врача. Но даже те, кто подходит по всем параметрам, иногда ожидают операции по несколько лет.

Эмре Атчекен, соучредитель и исполнительный директор WeCure, расположенной в Великобритании медицинской компании, специализирующейся на косметологических процедурах, говорит, что многие пациенты хотят сделать операцию быстрее, в результате чего соглашаются на лечение за границей. ”В Великобритании почти 6 млн человек стоят в очереди на несрочные операции и процедуры, - рассказал Атчекен. - Все мы знаем истории, когда человек вынужден долго ждать важной операции, тогда как в Турции он сможет получить медицинскую помощь в среднем в течение двух-четырех недель”. Большинство турецких клиник предлагают теле-и видеоконсультации. Поскольку у врачей есть возможность увидеть пациента, решение об операции может быть принято еще до въезда в Турцию.

 

Безопасность и черный рынок

Однако эксперты предупреждают, что пациенты в поисках быстрых и доступных услуг могут попасть в неприятную ситуацию. Косметический стоматолог Сэм Джетва из британской клиники Perfect Smile Studios говорит: ”Тот, кто обращается за стоматологической помощью за границей, лишен правовой защиты, что в будущем может привести к сложностям. Пациент может быть введен в заблуждение, и в итоге ему понадобится дальнейшее лечение или повторная процедура. Процедуры по коррекции в Великобритании проводятся всё чаще из-за некачественной стоматологической работы, проделанной за границей".

Хотя нет никаких оснований говорить о том, что обычная процедура в Турции приведет к проблемам, есть те, кто стремится получить выгоду за счет популярной тенденции, используя уязвимых пациентов. Международное общество трансплантации волос (ISHRS), всемирная некоммерческая медицинская ассоциация, действующая в 70 странах, начала кампанию под названием ”Борись” в попытке пролить свет на угрозы медицинского черного рынка и услуги, предлагаемые в рамках медицинского туризма. Кампания была инициирована в 2019 году на фоне растущего числа людей, отправляющихся за услугами к неквалифицированным специалистам по трансплантации волос. Организация предлагает поддержку жертвам лечения, которое прошло не так, как ожидалось, проводя консультации и обучение. 

 

Джаймаз уверен, что ответственность за принятие решения лежит на пациенте: ”Хотя клиники и больницы контролируются, так называемые ”кабинеты под лестницей” тоже есть. И они гораздо дешевле. Очень важно проверять социальные сети заведения, а также видео, чтобы то, о чем они пишут, совпадало с действительностью". По словам врача, одна из самых серьезных проблем в индустрии - отсутствие послеоперационного сопровождения с тем, чтобы предотвратить осложнения. ”Это очень важный момент, но большинство клиник в Стамбуле не предлагают послеоперационного наблюдения. Нас о нем просят даже те пациенты, которые прошли процедуру в других учреждениях”, - говорит Джаймаз. 

Как недавно написала The Times, низкие цены и слабое законодательное регулирование за рубежом приводят к плачевным результатам процедур. Кристофер Д’Суза, президент Ассоциации хирургов-трансплантологов волос Великобритании (BAHRS) считает, что определенную ответственность несет неэтичная маркетинговая тактика некоторых турецких клиник. ”Пакеты услуг зачастую предлагаются с неограниченным количеством трансплантатов, но в ограниченное время. Таким образом на пациента оказывается давление, чтобы он поскорее принял решение. Я не раз проводил восстановительные операции пациентам, которые уже будучи в Турции, понимали, что что-то не так. Однако поскольку они уже потратили своё время и деньги, они решили, что всё будет в порядке. Такое недопустимо”, - говорит Д’Суза. 

Социальные сети и медицинский туризм 

Любой, кто хоть раз говорил о потере волос, наборе веса или неуверенности во внешнем виде, сразу же подвергается рекламной атаке, обещающей доступные и нередко чудесные способы решения их проблем. Частично популярность медицинского и косметологического туризма объясняется рекламой в социальных сетях. Подобная тенденция дополняется новостями о знаменитостях, которые рассказывают о том, какие процедуры они уже опробовали на себе. 

Пересадка волос крайне популярна среди футболистов. Уэйн Руни, например, рассказал о трансплантации в 2011 году, а эмиратский певец Хусейн Аль Жасми объяснил резкую потерю веса в 2010 году шунтированием желудка. 

По словам Селены Мариановой, проживающей в Великобритании, контент-менеджера соцсетей и владелицы клиники, социальные сети оказывают неоспоримое влияние на людей, рассматривающих возможность хирургического вмешательства. На видео, размещенном в YouTube и просмотренном более 300 тыс. раз, Марианова делиться с подписчиками собственным опытом. Она говорит, что хочет помочь другим, и рассказывает, что отправилась на операцию в Турцию, потому что там используются современнейшие медицинские технологии и работают профессиональные врачи. Марианова побывала на ринопластике в Стамбуле в 2019 году. В своем видео она предупреждает молодых людей быть осторожными при выборе специалиста, которому они собираются доверить проведение операции. ”К пластической хирургии нужно относиться серьезно, - говорит она. - Будучи создателем контента, я постоянно отмечаю в себе какие-то недостатки, которые нуждаются в улучшении, потому что всё время смотрю на себя на видео, фото и в зеркале. Это не так-то просто для людей с заниженной самооценкой”. 

 

Связь между использованием социальных сетей и недовольством своим внешним видом хорошо изучена исследователями, но несмотря на все этические соображения, суть в том, что косметологическая хирургия - большой бизнес в Турции. В 2018 году стоимость индустрии косметических продуктов в Турции оценивалась в $2 млрд. На сегодняшний день одна только сфера трансплантации волос стоит миллиард долларов. 

Прибыль, вероятно, увеличится после пандемии Covid-19 за счет всплеска интереса к косметологии по всему миру. Несмотря на существующие опасения, турецкая медицина и косметология - выигрышный билет для страны, переживающей экономические затруднения.

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