Российский актер станет секундантом бойца UFC

18 мая. 21:46

Экс-боец MMA, киноактер Олег Тактаров сообщил, что отправится на турнир UFC в Лас-Вегасе 4 июня в качестве секунданта у россиянина Рината Фахретдинова.

Спортсмен проведет дебютный бой в промоушене, его соперником будет грек Андреас Михайлидис. Фахретдинов подписал контракт с бойцовской организацией в январе.

Стоит отметить, что в главном карде турнира выступит другой представитель России – Александр Волков. Он проведет поединок против суринамца Жаирзиньо Розенстрайка.

Тактаров ранее участвовал в промоушене и одерживал победу на турнире UFC 6 в 1995 году, одолев трех противников.