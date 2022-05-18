ЦБ РФ: годовая инфляция в апреле достигла 17,8%

18 мая. 21:37

Годовая инфляция в России в прошлом месяце увеличилась на 1,14 п.п., до 17,8%, сказано в материалах Центрального Банка России.

"В апреле годовая инфляция увеличилась на 1,14 п.п., до 17,8%. Недельный рост цен в течение месяца замедлялся по мере укрепления рубля и исчерпания эффектов ажиотажного спроса, и в целом за апрель потребительские цены выросли на 1,5% (с поправкой на сезонность, SA)", - цитирует их ТАСС.

В регуляторе пояснили, что на инфляцию в ближайшие месяцы будут влиять изменение потребительского поведения и спроса, а также динамика предложения, которая зависит, помимо прочего, "от масштаба и скорости нормализации импорта и эффективности процессов импортозамещения".

В ЦБ РФ уточнили, что серьезнее всего на инфляции сказалась динамика цен на продовольствие: за год оно выросло в цене на 20,5%, с марта - на 2,5 п.п. Такой темп подорожания продовольствия в Центробанке оценили как максимальный с начала 2015 года и значительно более высокий, чем год назад.