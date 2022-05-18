МИД Турции: необходимо учитывать озабоченность Анкары в вопросе членства Швеции и Финляндии

18 мая. 21:31

Турция понимает озабоченность Стокгольма и Хельсинки по поводу членства в НАТО, но следует учитывать и озабоченность Анкары, заявил глава министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы понимаем озабоченность Швеции и Финляндии по поводу членства в НАТО, но также следует учитывать озабоченность Турции по поводу безопасности", - приводит слова Чавушоглу телеканал A Haber.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не поддерживает планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО. По его словам, эти страны являются домом для многих террористических организаций, а также вводили санкции в отношении Турции.