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Президент Азербайджана: мы хотим видеть Южный Кавказ мирным регионом сотрудничества

Президент Азербайджана: мы хотим видеть Южный Кавказ мирным регионом сотрудничества

Азербайджан хочет видеть Южный Кавказ мирным регионом сотрудничества, об этом заявил президент АР Ильхам Алиев.

Он пояснил, что после Карабахской войны появилась возможность создать формат сотрудничества, этот вопрос уже обсуждался с Тбилиси, который "оценил этот выбор".

"К сожалению, Армения пока без энтузиазма смотрит на трехсторонний формат на Южном Кавказе. Я думаю, что такую возможность не следует упускать. Потому что сейчас пришло время для мира, безопасности и стабильности Южного Кавказа", - цитирует главу государства "Интерфакс-Азербайджан".

Ильхам Алиев также выразил надежду на то, что удастся заключить мирный договор с Арменией на основе пяти базовых принципов, предложенных азербайджанской стороной, и Ереван будет привержен своим первоначальным заявлениям об их принятии.

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