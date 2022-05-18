Президент Азербайджана: мы хотим видеть Южный Кавказ мирным регионом сотрудничества

18 мая. 21:19

Азербайджан хочет видеть Южный Кавказ мирным регионом сотрудничества, об этом заявил президент АР Ильхам Алиев.

Он пояснил, что после Карабахской войны появилась возможность создать формат сотрудничества, этот вопрос уже обсуждался с Тбилиси, который "оценил этот выбор".

"К сожалению, Армения пока без энтузиазма смотрит на трехсторонний формат на Южном Кавказе. Я думаю, что такую возможность не следует упускать. Потому что сейчас пришло время для мира, безопасности и стабильности Южного Кавказа", - цитирует главу государства "Интерфакс-Азербайджан".

Ильхам Алиев также выразил надежду на то, что удастся заключить мирный договор с Арменией на основе пяти базовых принципов, предложенных азербайджанской стороной, и Ереван будет привержен своим первоначальным заявлениям об их принятии.