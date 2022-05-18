Оппозиционеры проводят встречу с начальником полиции Армении

18 мая. 20:57

Оппозиционные депутаты проводят встречу с начальником полиции Армении Ваге Казаряном в Ереване, об этом пишут СМИ.

Как сообщает Sputnik Армения, у здания силового ведомства собрались сторонники движения "Сопротивление", они ждут, когда закончится встреча оппозиционеров с главным полицейским.

Ранее один из координаторов движения, вице-спикер парламента, представитель националистической фракции "Армения" Ишхан Сагателян в ходе митинга на площади Франции обратился к начальнику полиции, выдвинув требование публично оценить действия его подчиненных на акциях протеста и уволить тех правоохранителей, которые накануне и сегодня пошли на, по мнению оппозиции, противозаконные действия.