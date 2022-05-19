Грузия может остаться без хлеба: пшеница vs мука

В то время как в мире готовятся к повышению цен и возможным перебоям в поставках основных продуктов питания из-за ситуации на Украине, Грузия уже столкнулась с нехваткой пшеницы в стране. Власти страны попытались развеять опасения по поводу нехватки муки, заявив, что запасов достаточно и через несколько месяцев начнется сбор своего урожая. Но многие не разделяют оптимизм, отмечая, что мука портится гораздо быстрее, чем пшеница, что ставит страну, где хлеб – всему голова, в сложное положение.

Как отмечает Eurasianet, проблемы Грузии начались до развития ситуации на Украине по негативному сценарию. Еще в прошлом году Грузия начала замещать импорт пшеницы мукой по ценовым соображениям. В 2021 году Россия, на долю которой приходится около 94% импортируемой в Грузию пшеницы, ввела квоты на экспорт пшеницы, а также плавающие пошлины, чтобы защитить поставки и стабилизировать цены во время пандемии.

Впервые грузинские мукомолы впервые забили тревогу в сентябре прошлого года. Теперь они предупреждают, что 67 из 70 мукомольных заводов страны остановили производство, так как у них закончились запасы, а будущие поставки даже не были заказаны.

"Завоз пшеницы уже несколько месяцев не имеет смысла, так как так как импортная пошлина на муку нулевая, в то время как на российскую пшеницу действует пошлина около $120 за тонну", - заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Леван Силагава.

Переход на муку мало что сделал для снижения зависимости Грузии от России: в 2021 году 96% муки ввозилось из России, а в первые месяцы 2022 года эта цифра превысила 98%. Несмотря на увеличение местного производства в последние лет, Грузия обеспечивает себя пшеницей лишь на 15%.

В министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии подтвердили, что импорт муки в значительной степени заменил импорт пшеницы из-за дешевизны. "Запасов у нас сегодня более чем достаточно, но в виде муки, а не пшеницы", - говорится в заявлении министерства. Сезон сбора урожая пшеницы приходится на июль и август, что поможет устранить глобальный дефицит.

Но Силагава из Ассоциации производителей зерна и муки отметил, что ООН рекомендует странам держать как минимум двухмесячные запасы пшеницы, а не муки. "К сожалению, текущая ситуация не соответствует рекомендациям ООН - запасов пшеницы у нас нет", - сказал он.

Срок хранения пшеницы более длительный, чем у муки, что делает переход на муку рискованным, поскольку ситуация на Украине угрожает продовольственной безопасности в мире. "Пшеница может храниться в стране много лет, в отличие от муки, которая хранится всего пару месяце", - говорит директор зернового терминала в Поти Кети Кублашвили.

Местные мукомольные заводы призвали правительство Грузии сравнять затраты на ввоз пшеницы и муки, введя налог на импорт муки, но премьер-министр Ираклий Гарибашвили отверг эту идею, заявив, что это приведет к росту цен на хлеб, что не в интересах населения.

По официальным данным, с марта по апрель цены на хлеб и крупы в Грузии выросли на 4,7%, а за год - с апреля 2021 года по апрель 2022 года - на 28,8%.

"Запасов муки в стране более чем достаточно, как и запасов пшеницы, а через месяц-полтора мы соберем свой урожай пшеницы", - сказал Гарибашвили на заседании правительства 16 мая, не уточнив количество имеющихся запасов. - Определенная группа людей политизировала этот вопрос и искусственно создала ажиотаж".